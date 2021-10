Che offerte ci saranno al Black Friday sulle TV DVB-T2?

La marcia d’avvicinamento al Black Friday Edizione 2021 e continuano anche i nostri approfondimenti per prepararci a ciò che ci aspetterà il prossimo 26 Novembre 2021. Quest’oggi ci soffermiamo sui TV DVB-T2, un segmento che negli ultimi giorni ha acquisito maggiore importanza grazie al via allo switch off al DVB-T2.

E se nella giornata di ieri ci siamo soffermati sui presunti costi sui decoder DVB-T2 al Black Friday, oggi ci spostiamo sui TV.

E’ innegabile che, anche complice il via allo switch off al DVB-T2, quest’anno le catene di distribuzione proporranno delle promozioni molto interessanti sui TV di fascia bassa-media. Sono tanti gli italiani che in questi giorni hanno scoperto di non essere provvisti di televisori in grado di agganciare il nuovo segnale e per questo sicuramente approfitteranno del Black Friday 2021 per godere di qualche offerta ed approfittare del bonus tv rottamazione.

Possiamo quindi facilmente prevedere che Mediaworld, Unieuro, Euronics Trony ed Amazon dedicheranno una sezione ad hoc ai TV DVB-T2 di fascia bassa, che potranno essere portati a casa anche a meno di 200 Euro, bonus compreso.

Il nostro consiglio però è di non affrettarvi perchè il lunedì successivo al Black Friday sarà la volta del Cyber Monday, la giornata solitamente dedicata ai soli prodotti d’elettronica. E proprio durante quelle 24 ore potrebbe saltare fuori qualche promozione ancora più interessante, che ovviamente riporteremo su queste pagine.