Le offerte di DAZN per il rush finale della Serie A: abbonamenti e prezzi

In vista del rush finale della Serie A, che nel weekend tornerà in onda con la 30esima giornata, facciamo il punto sull’offerta di DAZN per gli appassionati di calcio. Ecco quali sono i tre livelli disponibili.

Nella fattispecie, i piani sono i seguenti:

DAZN Plus : ha un prezzo di 49,99 Euro al mese ed è l’offerta top che comprende tutto lo sport di DAZN, che si può guardare in contemporanea su due reti domestiche differenti. È possibile accedere alla Serie A, Serie B, LaLiga, il basket, il fightning, i canali Eurosport, una selezione di partite NFL, il calcio femminile ed altro

: ha un prezzo di 49,99 Euro al mese ed è l’offerta top che comprende tutto lo sport di DAZN, che si può guardare in contemporanea su due reti domestiche differenti. È possibile accedere alla Serie A, Serie B, LaLiga, il basket, il fightning, i canali Eurosport, una selezione di partite NFL, il calcio femminile ed altro DAZN Standard : ha un prezzo di 34,99 Euro e si differenzia dal piano Plus per la possibilità di effettuare due visioni in contemporanea ma solo su una rete.

: ha un prezzo di 34,99 Euro e si differenzia dal piano Plus per la possibilità di effettuare due visioni in contemporanea ma solo su una rete. DAZN Start: costa 11.99 Euro ed include solo una selezioni di sport su DAZN, che possono essere visti solo su una rete e su due dispositivi in contemporanea.

Ricordiamo che DAZN ha già annunciato un aumento dei prezzi per tutti i nuovi abbonati, mentre per i già abbonati il listino entrerà in vigore ad Agosto 2024.