Offerte di Natale: Wind raddoppia le promozioni! I dettagli

Terminato il Black Friday ed il Cyber Monday, i vari operatori telefonici del nostro paese stanno già guardando oltre, e nella fattispecie alle offerte da proporre a Natale ai propri utenti.

L'operatore arancione, nella fattispecie, si concentra sul raddoppio delle offerte esistenti, l'assenza di costi extra, internet illimitato, hot spot e My Wind inclusi.

All Incluse Unlimited, infatti, si raddoppia con minuti illimitati, 1000 SMS e 10 gigabyte di navigazione internet a 12 Euro al mese per sei mesi.

Per coloro che desiderano due SIM, arrivano Wind Magnum e Wind Magnum Pro. La prima ha minuti illimitati e 20 gigabyte "Full Speed" a 14,90 Euro ogni quattro settimane, anche per i clienti Partita IVA, che avranno chiamate illimitate verso tutti e 40 Giga "Full Speed" a 19,90 Euro al mese.

All Inclusive Unlimited, Wind Magnum, Wind Magnum Pro, se abbinate all'acquisto di un Samsung Galaxy, raddoppieranno per un anno rispetto ai sei mesi previsti in precedenza. Sia con il piano ricaricabile che in abbonamento sarà disponibile Samsung Mobile Care, l'offerta che copre il cellulare da qualsiasi danno accidentale, e che sarà valido per dodici mesi.

Sempre nelle promozioni di Natale offerte da Wind, sono presenti degli incentivi per l'acquisto di uno smartphone a rate, grazie ad una collaborazione stipulata tra Wind e Findomestic. Gli utenti infatti potranno acquistare uno smartphone o uno smart device a partire da 8 Euro al mese, con tasso ed anticipo zero, ed addebito diretto sul conto corrente o, in alternativa, bollettino postale.

E' anche disponibile per gli utenti ricaricabile, Giga Max Limited Edition, che al costo una tantum di 9 Mesi offre 20 gigabyte Full Speed da utilizzare nell'arco di tre mesi.

Sempre a proposito di internet, Wind raddoppia anche le offerte 10 Giga, 20 Giga, 40 Giga e 60 Giga Full Speed, che partiranno da 8 Euro per sei rinnovi con ricaricabile e sei mesi con abbonamento e partita IVA.

Wind però pensa anche alla domotica, con Smart Security. Si tratta di un servizio che prevede l'inoltro gratuito di SMS su un numero di telefono e la ricarica automatica in caso di allarme da parte di caldaie, cancelli, antifurti ed in generale dispositivi che fanno parte della categoria IoT. Smart Security include 50 minuti, 250 SMS e 500 Megabyte a 24,90 Euro al mese per un anno.

Infine, per gli utenti VEON, Wind regala 1 gigabyte di internet gratis da utilizzare entro quattro settimane.