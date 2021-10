Offerte eBay: prezzo mai visto su un TV LG da 55 pollici 4K HDR

Interessante sconto proposto da Monclick su eBay. Il popolare negozio online, infatti, sull'ex piattaforma d'aste propone un'offerta davvero degna di nota su un TV LG da 55 pollici 4K HDR, che raggiunge il prezzo più basso del web.

Si tratta dell'LG 55UP78006LB da 55 pollici, che è venduto a 449 Euro, il 47% in meno rispetto agli 849 Euro di listino: si tratta di una riduzione di 400 Euro, dati alla mano. Lo stesso TV su altri negozi viene venduto a prezzi che vanno tra i 459 ed i 499 Euro, motivo per cui si tratta di un'offerta davvero degna di nota che merita menzione.

Monclick, che ha il 97,8% di feedback positivi, garantisce la consegna tra il 15 e 19 Ottobre, e la possibilità di effettuare il pagamento con PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express. La spedizione è ovviamente gratuita, ed il prodotto accetta anche la restituzione entro 14 giorni con rimborso totale ma spese di restituzione a carico dell'acquirente.

Sempre nella scheda tecnica, leggiamo che le unità disponibili sono limitate, ma Monclick non indica alcun dato a riguardo. Come sempre in questi casi, però, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del televisore.