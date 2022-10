Offerte Euronics, Android TV da 32' disponibile a meno di 200 euro

Euronics oggi ha lanciato lo Sconto Iva ed Extra 10% fino al 25 ottobre ma, al di fuori di tale iniziativa e di ogni altro volantino, si trova un televisore perfetto per adeguarsi al DVB-T2 spendendo poco e accedendo alle funzionalità smart: si tratta di un Android TV Sharp da 32” scontato a meno di 200 euro.

Il modello da noi individuato presso la catena di distribuzione stellata è il TV Sharp 32FG2EA, un entry-level compatibile con il DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione e dotato di sistema operativo Android. Il pannello in sé non è nulla di eccezionale, ragione per cui rientra in una fascia di prezzo così bassa: si tratta di un LED HD Ready (1366 x 768 pixel) senza HLG e HDR ma con codifica audio Dolby Digital Plus.

Normalmente questo televisore viene venduto a 299 euro ma, grazie al taglio del 43% ora attivo, costa soltanto 169 euro. Anche aggiungendo la consegna a domicilio con costo minimo di 19,90 euro, in realtà, il prezzo finale resta sotto la soglia dei 200 euro, rivelandosi uno degli Android TV più economici ora disponibili. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato in 3 rate senza interessi con Klarna.

Se invece preferite evitare una spesa così alta per la spedizione, potete recarvi presso i punti vendita Euronics per acquistarlo a 179 euro con ritiro veloce in loco. Per verificare la disponibilità, basta visitare la pagina del negozio dedicata all’Android TV Sharp in questione e cliccare sulla voce dedicata.

