Offerte Euronics, laptop da gaming MSI con RTX 3050 a 420 euro in meno

Il volantino del Sottocosto di Natale da Euronics è giunto al termine, ma ciò non porta alla conclusione di tutte le promozioni attive presso la catena stellata di negozi: tra gli sconti più interessanti ora attivi online notiamo, in particolar modo, un laptop MSI con RTX 3050 a 420 euro in meno, scendendo così sotto i mille euro.

Stiamo parlando del computer portatile da gaming MSI GF63 THIN 11UC-614IT, il quale si presenta al consumatore con un design particolarmente sottile, moderno e aggressivo, nel quale sono racchiusi componenti di fascia alta della scorsa generazione. Per la precisione, troviamo sotto la scocca il processore Intel Core i7-11800H la cui frequenza base è pari a 2,3 GHz, mentre quella Turbo arriva a 4,6 GHz. La scheda grafica, già citata, è la NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di memoria video, mentre lato memoria figurano 8 GB di RAM DDR4 e un singolo SSD da 512 GB. Il display, infine, è da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz e risoluzione Full HD.

Solitamente Euronics si ferma attorno ai 1.000 euro quando si tratta questo computer, tanto che l’unica offerta sotto tale soglia è stata registrata lo scorso ottobre. Dal prezzo di listino di 1.399 euro scende, dunque, a 979 euro in queste ultime giornate di dicembre 2022. La consegna a domicilio richiede il pagamento della quota extra pari a 9,90 euro, e il pagamento del dispositivo può essere completato in tre rate da 326,33 euro senza interessi grazie a Klarna. In alternativa, è possibile procedere con il pagamento online – o la prenotazione – e con il successivo ritiro in negozio entro pochi giorni, evitando così la spesa aggiuntiva per la consegna alla propria abitazione.

Ricordiamo, in chiusura, che nel mentre su Amazon hanno preso il via le Offerte di Fine Anno fino al 31 dicembre.