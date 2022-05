Quali offerte ho. Mobile sono disponibili a inizio maggio 2022? Lista con prezzi

Nuovo mese, nuova disamina dei piani di portabilità proposti dagli operatori italiani, virtuali e non. In questa occasione osserveremo nel dettagli quali offerte ho. sono disponibili a maggio 2022: i prezzi partono da 5,99 Euro al mese e c’è una promozione speciale con 150 Giga per un periodo limitato.

Recandosi sul sito ufficiale ho. ci troviamo dinanzi al piano da 8,99 Euro al mese con 150 Giga di Internet in 4G, chiamate senza limiti verso tutti e SMS illimitati; attenzione però ai limiti di accesso, in quanto questa offerta è attivabile esclusivamente da clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile e di altri MVNO. Inoltre, la portabilità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta passerà a 16,99€ al mese. Ad ogni modo, SIM e attivazione sono a costo zero, mentre dovrà essere pagata la prima ricarica da 9 Euro.

Gli stessi clienti di tali operatori potranno altrimenti optare per l’offerta ho. Mobile da 50 Giga a 5,99 Euro al mese o il piano con 120 Giga a 7,99 Euro al mese, entrambi sempre con minuti/SMS illimitati e attivazione gratuita online. I clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, dunque, potranno accedere all’offerta da 50 Giga a 11,99 Euro o a 100 Giga a 13,99 Euro al mese, anche qui con chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero nazionale; l’attivazione, tuttavia, avrà costi a partire da 9 Euro.

Dulcis in fundo, i consumatori interessati all’attivazione di un nuovo numero potranno richiedere soltanto i piani ho. 50 Giga a 6,99 Euro al mese e ho. 100 Giga a 8,99 Euro al mese. Per ogni maggiore informazione, consigliamo di consultare il portale ufficiale linkato sopra.

A proposito di telefonia mobile, oggi abbiamo anche parlato degli ultimi dati di mercato in Italia, secondo i quali Iliad ha una quota di SIM attive pari all’8%.