Tutte le offerte ho. Mobile disponibili a ottobre 2022: 100 Giga a 5,99 euro al mese

Se a inizio mese abbiamo elencato le offerte Iliad disponibili a ottobre 2022, ora che siamo ormai a metà mese cambiamo orizzonte e vediamo le proposte di ho. Mobile per portabilità e nuovi clienti, con prezzi a partire da 5,99 euro nel caso dell’offerta speciale con 100 Giga.

Sul sito ufficiale ho. spicca proprio quest’ultima promozione con 100 Giga, SMS e minuti senza limiti a soli 5,99 euro al mese. Si tratta di un bundle dati da noi già analizzato a fine settembre in occasione del lancio e che, ricordiamo, è attivabile soltanto per clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Lyca, Spusu e di altri operatori virtuali minori, sia online che presso i punti vendita del secondo brand consumer Vodafone.

In alternativa, i clienti degli stessi operatori possono accedere al piano da 7,99 euro al mese con 150 Giga, anch’esso con minuti e messaggi illimitati verso qualsiasi numero nazionale – sempre con utilizzo secondo i principi di buona fede e correttezza. L’attivazione resta sempre gratuita. Infine, non manca il piano ho. da 9,99 euro al mese con 200 Giga, oltre al pacchetto illimitato già citato.

Coloro che provengono da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile possono invece selezionare esclusivamente i piani da 11,99 euro con 50 Giga e 13,99 euro con 150 Giga, oltre a minuti e SMS senza limiti; l’attivazione, tuttavia, richiede il pagamento di 9 euro (o 29 euro per clienti Vodafone) e 12 o 14 euro per la prima ricarica, utile a pagare la prima mensilità.

Dulcis in fundo, coloro che attivano un nuovo numero hanno accesso ai piani ho. da 6,99 euro al mese con 50 Giga o 8,99 euro al mese con 150 Giga. L’attivazione è fissata dunque a 9 euro per tutti i nuovi clienti.

Parlando del brand principale, è in arrivo una rimodulazione Vodafone a dicembre per clienti di rete fissa.