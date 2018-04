Offerte Honor: Band 3 a 34,90 euro e sconti fino al 50% su molto altro

Honor ha dato al via a delle interessanti promozioni relative a diversi suoi accessori. Il tutto è disponibile dal suo store online ufficiale. Una delle più interessanti è sicuramente quella legata a Honor Band 3 Black, in vendita ora a 34,90 euro.

Il prezzo di listino della smartband in questione è di 69,90 euro. Tra i prodotti in sconto, troviamo:

Vi ricordiamo che Honor Band 3 è uno smartband è dotato di un display da 0,19 pollici PMOLED, in grado di mostrare le informazioni relative alle attività fisiche, alla data e all'orario. Include anche un accelerometro, un cardiotachimetro e una batteria da 105 mAh. E', inoltre, resistente all'acqua.

Per quanto riguarda le novità in casa Honor, invece, vi consigliamo di leggere questo approfondimento su Honor 10, il nuovo flagship della società cinese annunciato nella giornata di oggi in Cina. Per farvi un breve riassunto, lo smartphone monta una CPU Kirin 970, 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna.