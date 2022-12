Queste sono le offerte Iliad disponibili a fine dicembre: si parte da 4,99 euro al mese

In attesa di maggiori informazioni relative alla joint venture tra Iliad e WindTre per il 5G, che dovrebbe prendere vita il 31 dicembre e potenziare la rete di quinta generazione sulla penisola italiana, vediamo le offerte Iliad disponibili a fine dicembre 2022: anche questo mese il prezzo minimo è di 4,99 euro al mese.

Sul sito ufficiale Iliad il piano meno costoso resta Iliad Voce, il cui pacchetto dati non soddisferà però le esigenze della maggior parte dei consumatori: nel bundle, infatti, si trovano esclusivamente chiamate e SMS illimitati assieme a soltanto 40 MB di Internet, al già citato prezzo mensile di 4,99 euro. Chi preferisce un pacchetto più equilibrato più accedere soltanto a Flash 120 da 7,99 euro al mese, piano con 120 GB di Internet su rete 4G oltre a chiamate e messaggi senza limiti. Attenzione, tuttavia, alla sua durata: il 29 dicembre 2022 questo piano svanirà dal catalogo Iliad, salvo cambiamenti.

In alternativa, Iliad rilancia Giga 150 a 9,99 euro al mese: in questo caso si trovano, assieme al solito bundle di chiamate e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale fisso o mobile, 150 GB di Internet in 4G e in 5G, dove disponibile. Per sfruttare la rete mobile di ultima generazione, naturalmente, servono un dispositivo mobile compatibile e una copertura adeguata.

Infine, segnaliamo la disponibilità di Iliad Dati 300 a 13,99 euro al mese con 300 GB di Internet in 4G, utile a chi necessita esclusivamente di Internet. Per tutte le offerte il prezzo mensile è fissato “per sempre” e l’attivazione costa 9,99 euro sia online, sia presso Corner e punti vendita Iliad.

Nella giornata odierna abbiamo visto, oltretutto, il lancio di WindTre MIA Unlimited per la portabilità, a partire da 9,99 euro al mese.