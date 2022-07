Quali offerte Iliad sono disponibili a luglio 2022? Elenco completo con prezzi

Con il recente ritorno di Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese il portfolio di offerte Iliad di luglio 2022 si è ufficialmente aggiornato online e presso SIMBOX e Corner dell’operatore stesso disponibili in tutta Italia. Scopriamo assieme quali sono le promozioni mobili accessibili in queste giornate.

Visitando il sito ufficiale Iliad troviamo innanzitutto nella sezione Mobile l’offerta da 4,99 Euro al mese Iliad Voce, la quale non cambia connotati rispetto a giugno 2022: il bundle dati rimane quindi composto da chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero fisso o mobile in Italia, assieme a 40 MB di rete mobile se c’è stretta necessità di connettersi.

Tra i pacchetti più fedeli agli standard attuali troviamo Iliad Giga 40 da 6,99 Euro al mese disponibile come sempre nella sua pagina Web dedicata. In questo caso troviamo 40 Giga di Internet assieme a SMS e minuti illimitati, più 65 GB di Roaming UE e chiamate internazionali illimitate verso oltre 60 destinazioni. L’alternativa più vicina è proprio l’offerta Iliad Giga 80 citata in apertura che, per un singolo Euro in più, consente di raddoppiare il traffico dati a disposizione.

Il pacchetto più costoso è Iliad Giga 120 da 9,99 Euro al mese con chiamate/SMS illimitati e 120 Giga di Internet anche in rete 5G. Infine, coloro che necessitano esclusivamente di rete mobile possono accedere a Dati 300 da 13,99 Euro al mese con 300 GB di rete mobile; questa offerta specifica resterà disponibile fino al 12 luglio 2022. Rendiamo noto, infine, che tutte le offerte citate richiedono il pagamento di 9,99 Euro per l’attivazione.

Sempre dal settore della telefonia, ricordiamo che il 7 luglio arriverà una nuova rimodulazione Vodafone.