Queste sono le offerte Iliad di inizio febbraio 2023: si parte da 4,99 euro al mese

Nuovo mese, nuova serie di rassegne riguardanti le offerte di portabilità disponibili presso i vari operatori mobili nazionali. Mentre WindTre lancia il piano GO Unlimited, vediamo quali offerte propone Iliad a inizio febbraio 2023, prima di eventuali aggiunte future al catalogo mobile.

Sul sito ufficiale Iliad risulta ancora disponibile, anzitutto, il piano Giga 100 da 7,99 euro al mese. Lo abbiamo già analizzato a inizio gennaio in occasione del ritorno sul portale dell’operatore di Benedetto Levi ma, per completezza, ne riporteremo le caratteristiche di seguito: il bundle dati si compone di 100 Giga di Internet in 4G, chiamate senza limiti versi tutti i numeri fissi e mobili italiani, SMS illimitati e 8 GB in Roaming UE e Regno Unito.

Il piano più economico resta anche a febbraio Iliad Voce da 4,99 euro al mese, il quale include chiamate e messaggi senza limiti e appena 40 Mega di Internet, utili solo per casi di stretta necessità. L’unica alternativa ulteriore resta Giga 150 da 9,99 euro al mese che comprende minuti e messaggi illimitati oltre a 150 Giga anche in 5G nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili.

Infine, Iliad Dati 300 da 13,99 euro al mese resta ancora disponibile per tutti coloro che hanno bisogno soltanto della rete mobile in grandi quantità. L’operatore, in questo caso, garantisce la navigazione soltanto fino al 4G. I prezzi mensili di tutte le promozioni citati sono fissi “per sempre” e l’attivazione costa soltanto 9,99 euro una tantum.