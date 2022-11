Tutte le offerte Iliad di inizio novembre 2022: Flash 160 verso conclusione

Nuovo mese, nuova serie di promozioni presso i principali operatori telefonici nazionali. In questo appuntamento, ormai divenuto consuetudine per i lettori più affezionati, vedremo le offerte Iliad di inizio novembre 2022, tra cui la soluzione Flash 160 da 9,99 euro al mese disponibile fino al 10 novembre prossimo per chiunque.

Sulla pagina ufficiale Iliad, difatti, la promozione protagonista assoluta è proprio Flash 160 con chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale, fisso o monile, e 160 GB di Internet anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre, con attivazione dal costo una tantum pari a 9,99 euro. La rete mobile di quinta generazione, ricordiamo, è disponibile solo per smartphone compatibili e in aree limitate.

La offerta più economica è sempre Iliad Voce da 4,99 euro al mese, concepita per chi preferisce usare chiamate e SMS e dal prezzo pari a 4,99 euro al mese; lato internet, invece, include appena 40 MB. Segue quindi Iliad Giga 80 da 7,99 euro al mese, sempre con messaggi e minuti senza limiti verso tutti, ma con 80 Giga di Internet su rete 4G. Non risulta più sottoscrivibile, al contrario, Iliad Giga 40 da 6,99 Euro al mese. Chi invece preferisce avere soltanto Internet mobile può attivare Iliad Dati 300 con 300 GB di Internet in 4G a 13,99 euro al mese.

Come nel caso di Flash 160, il pagamento iniziale di 9,99 euro al mese è necessario per l’attivazione.

Nel frattempo, gli ultimi dati di mercato confermano che Iliad sta crescendo nel 2022.