Tutte offerte Iliad di inizio settembre 2022: da 4,99 euro al mese, c'è ancora Flash 150

Mentre i vertici di Iliad Italia assicurano gli utenti del fatto che non ci sarà alcun aumento di prezzo per le offerte mobili, a quest’ultimo proposito noi riproponiamo ai nostri lettori l’elenco di offerte Iliad disponibili a inizio settembre 2022 per tutti i clienti che vogliono una nuova SIM o il cambio di operatore telefonico.

Rispetto a inizio agosto non ci sono novità, a dirla tutta: il piano meno costoso rimane anche questo mese Iliad Voce da 4,99 Euro al mese, pacchetto mobile caratterizzato da 40 MB di Internet assieme a minuti e SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. Resta poi attiva l’offerta nascosta Iliad Giga 40 da da 6,99 Euro al mese, grazie alla quale i consumatori possono accedere a SMS e chiamate senza limiti oltre a 40 Giga di Internet mobile in 4G. Non mancano, oltretutto, le chiamate internazionali illimitate verso un numero importante di destinazioni estere.

I pacchetti più costosi restano quindi Iliad Giga 80 da 7,99 Euro al mese, con un bundle dati identico al precedente eccetto per gli 80 Giga di rete mobile; e Flash 150, offerta speciale dell’operatore telefonico di Benedetto Levi dal costo pari a 9,99 euro al mese e con chiamate/messaggi illimitati oltre a 150 Giga anche in 5G. Attenzione però alla disponibilità di questa offerta, dato che sarà accessibile solamente per altri 11 giorni da oggi, 4 settembre 2022.

Dulcis in fundo, segnaliamo che c’è ancora Iliad Dati 300 da 13,99 Euro al mese, pacchetto con il quale si ottengono esclusivamente 300 Giga di Internet. Tutte le offerte telefoniche citate richiedono il pagamento una tantum di 9,99 Euro per l’attivazione.

Sempre a proposito di questo operatore, ecco gli ultimi dati ufficiali sulla crescita di Iliad in Italia.