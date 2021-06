Quali sono le offerte di Iliad? Listino e prezzi di Giugno 2021

Dopo aver spiegato su quale rete si appoggia Iliad, torniamo a parlare dell'operatore telefonico francese che da qualche anno è ormai tra i protagonisti indiscussi del mercato italiano. Vediamo, nello specifico, quali sono le offerte disponibili in questo giugno 2021.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, le promozioni sono le seguenti:

Flash 120 : a 9,99 Euro al mese include 120 gigabyte di internet (anche in 5G) e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Previsto un contributo per la SIM di 9,99 Euro, ma la scadenza è prevista tra 17 giorni e non sappiamo se verrà prorogata;

: a 9,99 Euro al mese include 120 gigabyte di internet (anche in 5G) e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Previsto un contributo per la SIM di 9,99 Euro, ma la scadenza è prevista tra 17 giorni e non sappiamo se verrà prorogata; Giga 80 : a 7,99 Euro al mese offre 80 gigabyte di internet (in 4G) e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Anche in questo caso il contributo di attivazione è di 9,99 Euro;

: a 7,99 Euro al mese offre 80 gigabyte di internet (in 4G) e minuti ed SMS illimitati verso tutti. Anche in questo caso il contributo di attivazione è di 9,99 Euro; Voce: ha un costo di 4,99 Euro al mese ed include solo minuti ed SMS illimitati, oltre che 40 megabyte in 4G. Il costo di attivazione è sempre di 9,99 Euro.

Ovviamente per accedere al 5G è necessario disporre di uno smartphone in grado di ricevere il segnale, oltre che di trovarsi in una delle città in cui è disponibile la copertura (Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza).