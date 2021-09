Quali sono le offerte di Iliad? Prezzi e promozioni di Settembre 2021 anche per il 5G

Da qualche giorno, Iliad dà la possibilità di cambiare offerta in maniera completamente gratuita ai propri utenti, attraverso l'area personale. I già clienti possono infatti passare alla Giga 120 in pochi click, ma quali sono le altre offerte disponibili per tutti?

A settembre 2021, le offerte proposte da Iliad sono le seguenti:

Giga 120 : è la promozione con il 5G ed include 120 gigabyte di traffico internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti a 9,99 Euro al mese con costo una tantum per la SIM di 9,99 Euro;

: è la promozione con il 5G ed include 120 gigabyte di traffico internet e minuti ed SMS illimitati verso tutti a 9,99 Euro al mese con costo una tantum per la SIM di 9,99 Euro; Giga 80 : offre 80 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti a 7,99 Euro al mese. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro;

: offre 80 gigabyte di internet in 4G e minuti ed SMS illimitati verso tutti a 7,99 Euro al mese. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro; Voce: ha un costo di 4,99 Euro al mese ed offre solo minuti ed SMS illimitati. Previsto un costo di attivazione una tantum di 9,99 Euro.

In tutti i casi non è previsto alcun vincolo o costo nascosto, ed il rinnovo ogni mese. Iliad si impegna anche a non effettuare alcuna rimodulazione ed a mantenere l'importo fisso nel tempo. L'attivazione può essere fatta direttamente online, mentre le SIM possono essere acquistate negli Iliad Box o nei punti vendita sparsi sul territorio nazionale.