Offerte imperdibili da NVIDIA per il Black Friday 2022: in sconto anche le GeForce RTX

In attesa del Black Friday 2022 di domani, NVIDIA ha già dato il via ad una serie di offerte imperdibili sul proprio listino. Le promozioni abbracciano le schede grafiche GeForce RTX, laptop, sistemi desktop e non solo.

Ad essere protagonisti sono molti store, tra cui troviamo anche Amazon e Mediaworld, oltre che Next, Drako ed Unieuro:

GPU ASUS GeForce Phoenix RTX 3060 LHR V2: disponibile da Next al prezzo di 379,90€

disponibile da Next al prezzo di 379,90€ Laptop HP VICTUS 16-D0038NL : disponibile da mediaworld – al prezzo di 999€

: disponibile da mediaworld – al prezzo di 999€ GPU ASUS TUF-RTX3070-08G-V2: disponibile da Mediaworld al prezzo di 666€

disponibile da Mediaworld al prezzo di 666€ Desktop AK Rig – PC Gaming - Gretel: disponibile da Ak Informatica al prezzo di 1699€

disponibile da Ak Informatica al prezzo di 1699€ Desktop NBOX modello 72: disponibile da Next al prezzo di 749,90€

disponibile da Next al prezzo di 749,90€ Desktop Drako Gaming Rig Tier 1: disponibile da Drako al prezzo di 2.099€

disponibile da Drako al prezzo di 2.099€ Laptop HP VICTUS 16-E0042NL: disponibile da Mediaworld – al prezzo di 799€

disponibile da Mediaworld – al prezzo di 799€ Laptop Lenovo IdealPad Gaming 3: disponibile da Unieuro – al prezzo di 999€

disponibile da Unieuro – al prezzo di 999€ Laptop Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY, disponibile da Amazon al prezzo di 1.079€

Non è chiaro se in occasione del periodo natalizio NVIDIA proporrà anche altre offerte, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Le unità a disposizione potrebbero andare subito sold out, e non sono presenti informazioni di alcun tipo.