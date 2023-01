Quali sono le offerte Kena Mobile disponibili a inizio 2023? Si parte da 4,99 euro al mese

Mentre Iliad lancia Giga 100 al prezzo di 7,99 euro al mese per convincere clienti di altri operatori - o interessati ad attivare un nuovo numero - a legarsi al brand, vediamo anche quali offerte propone Kena Mobile a gennaio 2023 per la portabilità e nuove SIM.

Recandosi sul sito di Kena notiamo anzitutto la promozione a tempo limitato “Scegli Kena, Un’Offerta coi Fiocchi” che consente di accedere a 130 Giga, 500 SMS e minuti illimitati a 6,99 euro al mese per sempre, con attivazione gratuita effettuabile da Iliad, PosteMobile, Lyca, Fastweb, altri MVNO e nuovi clienti. Dalla pagina dedicata a questo piano specifico si legge che l’attivazione sarà gratis fino al 24 gennaio 2023, ma non è chiaro se questa sarà anche la data di conclusione dell’iniziativa.

Osservando invece il resto del portfolio notiamo che il piano meno costoso è quello da 4,99 euro al mese con 1 Giga di Internet in 4G, chiamate illimitate e 500 SMS, sempre accessibile esclusivamente a nuovi numeri e clienti di operatori virtuali minori, oltre a Iliad. Segue il piano Kena da 7,99 euro al mese, questa volta attivabile anche da clienti ho. e con bundle dati composto da 150 Giga al mese in 4G, 500 SMS e minuti senza limiti verso qualsiasi numero nazionale. Sempre per la stessa clientela risulta disponibile, infine, un piano da 9,99 euro al mese con ben 230 Giga.

Se siete clienti Vodafone, WindTre o TIM, invece, sarete costretti a scegliere tra i piani da 11,99 euro al mese e 12,99 euro al mese: il primo include 100 Giga e 1000 SMS, mentre il secondo arriva a 150 Giga. Anche queste offerte del secondo brand consumer TIM vedono l’attivazione a costo zero.

A proposito dell’operatore principale, ricordiamo che si è espansa la rete 5G TIM in Italia.