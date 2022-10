Offerte Kena per portabilità disponibili a ottobre 2022: a partire da 4,99 euro al mese

Qualche giorno fa abbiamo parlato della proroga dell’offerta Kena da 5,99 euro al mese fino al 17 ottobre prossimo ma, per questa settimana e per il resto del mese, ci sono anche altre offerte di portabilità Kena disponibili a prezzi interessanti, con minimo mensile di 4,99 euro.

Sul sito ufficiale Kena, infatti, sebbene a spiccare sia il piano dal costo mensile pari a 5,99 euro con 100 Giga, 500 SMS e minuti illimitati, in realtà la promozione più conveniente resta quella da 4,99 euro al mese sempre con 500 messaggi e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, ma con soltanto 1 Giga in 4G. L’attivazione, in entrambi i casi, è gratuita e limitata a clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e di altri MVNO.

In ordine di prezzo, limitandosi alla portabilità, segue l’offerta Kena da 7,99 euro al mese con lo stesso pacchetto di messaggi e chiamate, ma con ben 150 Giga in 4G fino al 60 Mbps. L’attivazione costa 1,99 euro e può essere effettuata anche da clienti ho. e PosteMobile. Dulcis in fundo, i clienti di tutti gli operatori – dunque anche WindTre, Vodafone, TIM e Very Mobile – possono accedere al piano Kena da 11,99 euro al mese che include 100 Giga in 4G, 1000 SMS e chiamate senza limiti verso tutti. Anche in questo caso, i costi di attivazione e SIM sono pari a zero.

