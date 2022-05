Offerte di Maggio Unieuro: in sconto Xiaomi Mi Band 5 e Redmi Note 10S

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, da qualche giorno sono partite le Offerte di Maggio targate Unieuro, che propongono un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. Tra i protagonisti troviamo anche due dispositivi a marchio Xiaomi che meritano menzione.

Nello specifico, segnaliamo che lo Xiaomi Mi Smart Band 5, vale a dire il braccialetto per il fitness, è disponibile a 19,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino. Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere lo Smile Service che garantisce la copertura da danni accidentali al prezzo di 19,99 Euro da pagare una tantum.

In offerta però segnaliamo anche lo Xiaomi Redmi Note 10S nella versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage a 229,90 Euro, in calo del 17% rispetto ai 279,90 Euro di listino. Lo smartphone ha uno schermo da 6,43 pollici e supporta la rete 4G (non 5G quindi). E' disponibile anche il pagamento in tre rate PayPal senza interessi da 76,63 Euro, che si può scegliere direttamente al momento del pagamento quando si effettua il check out con PayPal. Disponibile anche lo Smile Service con copertura danni accidentali al prezzo di 49,99 Euro una tantum.