Offerte Mediaworld del 30 Gennaio 2020: sconti anche su smartphone e TV

Anche nella giornata di oggi, Mediaworld ha aggiornato la sezione delle offerte quotidiane, in cui vengono ora proposti degli interessanti sconti su tanti prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV e smartphone.

Il Samsung Galaxy S10 da 512 gigabyte può essere portato a casa a 749 Euro, mentre lo Xiaomi Mi Note 10 da 128GB nella colorazione Aurora Green passa a 499 Euro, per un risparmio di 100 Euro dai prezzo precedente.

Non mancano ovviamente i televisori: l'LG OLED 55B9PLA da 55 pollici è disponibile a 1299 Euro, 500 Euro in meno dal costo di listino, mentre il Samsung QE65Q60RATCZT passa ad 869 Euro. Tra gli sconti troviamo anche il Sony KD65XF9005 da 65 pollici a 1149 Euro, che si traduce in una riduzione del prezzo di 300 Euro.

Fronte indossabili, il Samsung Galaxy Watch Active2 da 44mm può essere scaricato a 279,99 Euro, mentre il Suunto 3 Fitness passa a 124,99 euro. A prezzo scontato fino alle 23:59 di oggi c'è però anche il Samsung Galaxy Fit 2019, a 74,99 Euro.

Per quanto riguarda il settore del videogaming, le offerte di oggi sono poche: la tastiera Logitech G910 Orion però è disponibile a 119,99 Euro, mentre le cuffie Xtreme avatar X30-P30 vengono scontate a 34,99 Euro rispetto ai 49,99 Euro.