Offerte Mediaworld: oltre 300 Euro di sconto su un TV Panasonic da 55 pollici

Torna in offerta da Mediaworld uno dei TV Panasonic più apprezzati degli utenti, ad un prezzo che anche in passato abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine. Il televisore ha una diagonale di 55 pollici, e la catena di distribuzione permette di risparmiare oltre 300 Euro.

Il modello è il TX-55GZ960E da 55 pollici Ultra HD 4K con pannello OLED, che può essere acquistato a 1299 Euro, rispetto ai 1619 Euro di listino, per un risparmio appunto di 320 Euro. Il negozio garantisce anche la consegna a casa gratuita tra il 1 ed il 5 Giugno, e consente anche di effettuare il pagamento con 20 rate da 64,95 Euro al mese, con tan e taeg allo 0%.

Il TV è basato sul processore HCX Pro, che garantisce una resa visiva nitida ed è caratterizzato da un sistema regolato da un colorista di Hollywood per mettere tra le mani la migliore qualità anche per i cineasti. Ovviamente è garantito il supporto HDR10+ e Dolby Vision, oltre che agli standard di conversione HDR10 ed Hybrid Log-Gamma, che consentono agli utenti di godere di una varietà di contenuti in HDR. La scheda tecnica è completata anche dal Dolby Atmos, per un suono immersivo che viene riprodotto da tutte le direzioni.

