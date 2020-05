Offerte Mediaworld: 400 Euro di sconto su un TV Sony 4K da 65'

Dopo aver segnalato gli sconti di Monclick sui TV Samsung, torniamo da Mediaworld. Quest'oggi la catena di distribuzione consente di portare a casa ad un prezzo molto conveniente un TV Sony da 65 pollici 4K.

Si tratta del Sony KD65XG9505, che è disponibile a 1299 Euro rispetto ai 1699 Euro di listino, per un risparmio di 400 Euro.

Il TV è basato sul processore X1 Ultimate, in grado di rilevare centinaia di oggetti differenti per ottimizzare la luminosità delle immagini. E' presente anche il Full Array Local Dimming che bilancia l'output luminoso su tutto lo schermo suddividendo il pannello in aree: in questo modo le zone buie appariranno più nere. L'X-Motion Clarity invece rende ogni movmento più nitido, mentre l'X-Wide Angle rende le sfumature e le tonalità più fedeli. Ovviamente presente anche il Dolby Vision e Dolby Atmos, ma il televisore è anche compatibile con Alexa e Google Home. Il TV è anche consigliato da Netflix e grazie alla Calibrated Mode rende ideale la visione dei contenuti dalla piattaforma di streaming di reed hasting. Integrato anche Chromecast, mentre Google Play permette di scaricare giochi, programmi tv ed applicazioni dallo store del colosso dei motori di ricerca.

Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento a rate con tan e taeg 0.