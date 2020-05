Offerte Mediaworld: quasi 500 Euro di sconto su TV Panasonic OLED da 55'

Nell'ambito della TV Mania di Mediaworld, c'è un'offerta molto interessante su un TV Panasonic con pannello OLED da 55 pollici, su cui è possibile godere di un doppio sconto.

Il modello in questione è il TX-55GZ960E da 55 pollici 4K Ultra HD, che è disponibile a 1299 Euro, rispetto ai 1619 Euro di listino. Tuttavia, come dicevamo poco sopra, il televisore rientra tra quelli eleggibili per lo sconto extra di 10% che viene applicato nel carrello, e che porta il totale a 1169 Euro: di fatto, sono 450 Euro in meno rispetto al prezzo originale.

Venendo alla scheda tecnica, il TV è basato sul processore HCX Pro Intelligent, con supporto ai formati HDR, HDR10+ e Dolby Vision, mentre a livello audio è garantito il supporto Dolby Atmos. Presente anche il supporto Bluetooth Audio Link, che consente di collegare il TV ad un altoparlante wireless tramite la connettività senza fili.

Per quanto riguarda il software invece Easy TV permette di utilizzare il televisore senza mani ma affidandosi ad Alexa e Google Assistant per l'accensione e lo spegnimento, ma anche per cambiare canale e regolare il volume.

L'offerta sarà disponibile fino al prossimo 11 Maggio, sia nei negozi fisici che online. Mediaworld permette anche di effettuare il pagamento a rate a 64,95 Euro al mese.