Offerte Mediaworld di Gennaio 2020: tanti sconti su TV e soundbar

E' disponibile da ieri il nuovo volantino di Gennaio di Mediaworld e, come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, sarà attivo fino al prossimo 19 Gennaio. Tra le offerte sono disponibili tante promozioni su TV e soundbar.

Partendo dai TV, il Samsung UE50RU7400UXZT da 50 pollici 4K Ultra HD può essere acquistato a 399 Euro, 200 Euro in meno dai 599 Euro di listino, mentre l'UE65RU7170UXZT da 65 pollici passa a 599 Euro, per un risparmio di poco più di 400 Euro se si confrontano i 999 Euro precedenti. Il TV Sony KD55AG8 da 55 pollici OLED 4K invece passa a 1599 Euro, 900 Euro in meno dai 2499 Euro di listino. Il Sony KD55XG7077 da 55 pollici 4K con schermo LED passa invece a 549 Euro, 150 Euro in meno.

Fronte soundbar, la BOSE SoundBar 500 passa a 449 Euro, rispetto ai 549 Euro proposti in precedenza. La soundbar Panasonic HTB200EGK con supporto DTS Digital Surround può invece essere acquistata ad 89,99 Euro: in questo caso il risparmio è di 30 Euro.

Lo speaker wireless JBL Flip 5 Black invece può essere acquistato a 99,99 Euro, mentre per coloro che sono alla ricerca di cuffie segnaliamo l'offerta sulle BOSE SoundLink on-ear a 119,99 Euro.

La lista completa dei TV in offerta è disponibile a questo indirizzo.