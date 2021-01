Offerte MediaWorld: minimo storico per Motorola Razr 5G Black!

Torniamo da MediaWorld e alle sue offerte che, dopo averci proposto uno splendido TV Sony 49 Pollici a meno di 700 euro, torna a tentarci con un grande ritorno, stavolta al minimo di sempre.

Stiamo parlando di Motorola Razr 5G Black brandizzato WindTre che al momento viene proposto all'incredibile cifra di 949 Euro.



Si tratta della seconda generazione di Motorola Razr, linea lanciata l'anno scorso dallo storico brand con l'idea di voler rivoluzionare il concetto di foldable, puntando alla portabilità più estrema. Visione rivelatasi assolutamente vincente, dal momento che il nuovo modello con 5G e Snapdragon 765G di Motorola Razr al lancio è andato sold-out in due minuti.

Motorola Razr 5G è dotato di un display pieghevole P-OLED da 6.2 pollici FullHD+ e un mini-display esterno G-OLED da 2.7 pollici, utilizzabile per azioni rapide perfettamente implementate da Motorola. Il comparto fotografico regala una discreta esperienza con un sensore principlale da 48 MP e una camera anteriore da 20 MP. Completano il pacchetto NFC eBluetooth 5.0. Attualmente Razr 5G è fermo ad Android 10 ma Motorola ha comunicato che è in cima alla lista nel roll-out di Android 11.

L'attuale offerta MediaWorld si riferisce al modello con taglio di memoria da 6/128GB e vi ricordiamo che sarà possibile acquistarlo online con pagamento contestuale oppure con ritiro in negozio e possibilità di pagamento direttamente alla cassa. Tutte le merci vendute da MediaWorld sono coperte da Garanzia Italia 24 mesi per qualsiasi tipo di malfunzionamento non causato dall'utente.