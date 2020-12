Offerte MediaWorld: Smart TV Samsung 4K da 65 pollici a meno di 600 Euro

In mattinata ci siamo occupati della fascia entry level segnalandovi una TV a meno di 100 Euro. Adesso torniamo sulle offerte a tempo Solo per Oggi Mediaworld per segnalarvi un interessantissimo televisore di tutt'altra categoria.

Stiamo parlando del modello UE65TU7170UXZT, una splendida Smart TV LED Samsung da 65 pollici con risoluzione 4K HDR a soli 579 Euro. Non si tratta propriamente di un televisore di fascia alta, ma siamo in ogni caso di fronte a un prodotto dall'eccezionale rapporto qualità prezzo, dotato di un brillante pannello LED con tecnologia Crystal 4K dalla resa cromatica ottimizzata.

La connettività è garantita dal modulo WiFi e dalla porta Ethernet mentre il sistema operativo è l'ormai noto e apprezzatissimo TizenOS, una delle piattaforme più supportate nel panorama dei televisori con funzionalità smart. Il tutto è racchiuso all'interno di una sottilissima cornice in codice Boundless Design.

A corredo abbiamo due porte HDMI e una porta USB. Il televisore è compatibile con il nuovo standard DVB-T2 per la ricezione del segnale digitale terrestre.

Ricordiamo come sempre che MediaWorld offre il ritiro gratuito in negozio anche per merce acquistata online ed è possibile effettuare il pagamento sia contestualmente all'acquisto sul portale che fisicamente in negozio al ritiro. Il negozio offre 24 mesi di garanzia Italia per qualsiasi difetto di funzionamento, esclusi danni accidentali o manomissioni.