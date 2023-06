Offerte mobili 5G: le migliori sotto gli 8 Euro al mese

Con l’arrivo dell’estate, i principali operatori stanno rinnovando i loro listini per proporre agli utenti (sia nuovi che non) offerte con più gigabyte, dal momento che la bella stagione coincide con meno tempo trascorso tra le mura di casa ed una maggiore necessità di avere a disposizione internet su smartphone.

Abbiamo quindi fatto un confronto prendendo ad esame quelle che sono le offerte che propongono il 5G a meno di 8 Euro al mese.

Ovviamente non possiamo non partire dall’ offerta Fastweb per i lettori di Everyeye che propone. Il vantaggio principale è rappresentato dal fatto che i primi tre mesi sono a costo zero, dopo di che si rinnoverà al prezzo di 7,95 Euro al mese.

Altre offerte sotto gli 8 euro per gli operatori virtuali sono:



TIM Power Supreme Easy, che a 7,99 Euro al mese include 150 gigabyte di internet in 5G e minuti ed SMS illimitati verso tutti, con primo mese e l’attivazione gratuita;

TIM Power Iron Easy invece a 6,99 Euro al mese offre 80 gigabyte di internet in 5G + minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Solo primo mese e l’attivazione sono gratuiti anche in questo caso.

Le proposte di Vodafone sono più variegate e necessitano di un cambio di operatore per accedere agli sconti massimi. Si parte comunque da 7,99 Euro al mese per ottenere un massimo di 150 gigabyte di internet in 5G con minuti ed SMS illimitati.

Per attivare l'offerta Fastweb + Everyeye vi basterà cliccare sul bottone qui sotto. Clicca qui per richiedere il codice