Offerte mobili Iliad disponibili a inizio ottobre 2022: si parte da 4,99 euro al mese

Sono passati pochi giorni da quando abbiamo visto le offerte WindTre di fine settembre 2022 per la portabilità, ed è già giunto il momento di cambiare operatore per la rassegna del nuovo mese. Vediamo, dunque, le offerte Iliad di inizio ottobre 2022, in quanto è stato rimosso uno dei piani più richiesti.

Osservando la pagina ufficiale Iliad, infatti, notiamo innanzitutto che manca l’offerta nascosta Iliad Giga 40 da 6,99 Euro al mese che includeva SMS e chiamate senza limiti assieme ai 40 Giga di Internet in 4G come da nome. Al contrario, risultano disponibili tante altre promozioni interessanti.

La prima e ultima arrivata è Iliad Giga 120 da 9,99 euro al mese, caratterizzata da chiamate e messaggi senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, chiamate internazionali illimitate verso un numero notevole di destinazioni estere, e 120 Giga anche in 5G dove disponibile. Altra offerta particolare è Dati 300, con la quale si ottengono esclusivamente 300 GB di Internet in 4G a 13,99 euro al mese.

Si passa quindi alle due promo più tradizionali Iliad Voce da 4,99 euro al mese, con 40 MB di Internet e chiamate/SMS illimitati; e Iliad Giga 80 con pacchetto messaggi e chiamate senza limiti e 80 Giga, il tutto a 7,99 euro al mese. L’attivazione per tutte le offerte citate richiede il pagamento una tantum di 9,99 Euro.

Tornando invece dall’operatore arancione, ricordiamo che c’è una rimodulazione WindTre in attivo dal 31 ottobre.