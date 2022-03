Quali offerte mobili propone Iliad a marzo 2022? La lista completa con prezzi

Mentre Iliad si vede lo spot sulla fibra bloccato in seguito alla segnalazione di WindTre, l’operatore mobile francese continua a prendersi cura dei suoi clienti e dei consumatori interessati a effettuare la portabilità mantenendo aggiornato l’elenco di piani mobili. Quali sono le offerte Iliad disponibili a marzo 2022? Vediamole assieme.

Esattamente come a febbraio 2022 notiamo a oggi la disponibilità di quattro pacchetti: si parte da Iliad Voce da 4,99 Euro al mese con cui si possono usare minuti e SMS illimitati verso tutti assieme a 40 MB al mese di Internet. Si tratta, quindi, del piano ideale a chi non necessita della rete mobile.

Si passa quindi a Iliad Giga 40 da 6,99 Euro al mese con chiamate e SMS illimitati ma 40 Giga di Internet. L’attivazione costerà 9,99 Euro e sarà effettuabile anche online tramite la pagina dedicata, in quanto non disponibile nella Homepage dell’operatore.

Si sale poi alla mensilità di 7,99 Euro per Iliad Giga 80 con minuti di chiamate e messaggi senza limiti assieme a 80 Giga di traffico rete in 4G. Infine, a 9,99 Euro al mese potrete accedere a Giga 120 con, come da nome, 120 Giga di Internet anche in 5G dove accessibile, minuti di chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale, “per sempre e per davvero”.

Al momento queste sono tutte le promozioni mobili attivate da Iliad, ma non va escluso il lancio di nuove promozioni nel corso delle prossime settimane. In tale caso, vi terremo aggiornati su queste pagine.

Nel mentre, ecco a voi una rapida guida per passare a Iliad senza cambiare numero.