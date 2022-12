Offerte di Natale Amazon: laptop MSI con RTX 3050 a ottimi prezzi

Dopo avere visto cinque smartwatch in offerta su Amazon e perfetti come regalo di Natale, accessibili anche all’ultimo minuto, torniamo sul portale di e-commerce per proporvi due computer portatili MSI con RTX 3050 a prezzi piuttosto vantaggiosi, persino al minimo storico.

Offerte Amazon su laptop MSI con RTX 3050

MSI Katana GF66 12UC-402XIT Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12700H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4 3200Mhz, WiFi 6, NO-OS [Layout e Garanzia ITA]: 1.099 euro

MSI Prestige 15 A12UC-043IT, Notebook 15.6" FHD, Intel I7-1280P 14 Core, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.249 euro

Dei due modelli citati qui sopra, solamente il laptop MSI Prestige 15 viene venduto al prezzo più basso di sempre; nel caso del MSI Katana GF66, invece, il distacco dal minimo storico è di 100 euro. Ambedue i laptop vengono venduti e spediti da Amazon con consegna gratuita entro mercoledì 21 dicembre in caso di acquisto entro le 23:59 di oggi, domenica 18 dicembre.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate con Cofidis e piano da 12 mensilità della società statunitense; entrambi i piani sono a Tasso Zero. Se quindi volete regalare un laptop da gaming di ultima generazione a qualcuno senza spendere troppo per adeguarsi al prezzo di listino, queste occasioni sono davvero imperdibili.

Nella mattinata odierna abbiamo invece segnalato 5 chiavette USB natalizie in offerta.