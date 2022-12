Offerte di Natale Amazon: monitor LG al prezzo più basso di sempre, anche da gaming

Le offerte di Natale di Amazon stanno per giungere alla conclusione; dunque, è il momento di dare una rapida occhiata alle migliori promozioni del momento. Oltre ai due laptop MSI con RTX 3050 in sconto, l’azienda di Seattle rilancia alcuni monitor LG al prezzo più basso di sempre, tra cui un modello da gaming QHD da 32 pollici.

Offerte Amazon su monitor LG

LG 24MP400 Monitor 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite: 119,99 euro

LG 27MP400 Monitor 27" Full HD LED IPS, 1920x1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite: 139,99 euro

LG 24ML600S Monitor 24" Full HD LED IPS, 1920x1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco: 129,99 euro

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32" QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560x1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 599,99 euro

Facciamo dunque presente che tutti i monitor sopra citati vengono venduti al prezzo più basso di sempre, eccetto per il modello LG 24ML600S che dista di appena 10 euro dal suo minimo storico. Insomma, si tratta in tutti i casi di cifre davvero vantaggiose da non lasciarsi sfuggire. Amazon si occupa di vendita e spedizione e la consegna è garantita prima di Natale in caso di ordine oggi, 19 dicembre 2022.

Per i monitor LG 24ML600S e LG 32GQ850 è inoltre disponibile il pagamento a rate secondo piano a 5 e 12 mensilità della società statunitense. In alternativa, tutti i monitor possono essere pagati a rate tasso zero con Cofidis. Infine, si segnala la promozione che consente di ottenere un buono sconto del 33% sull’acquisto di Xbox Game Pass per PC.

