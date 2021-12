Offerte di Natale Amazon: Oculus Quest regala un credito da 50 Euro Amazon!

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, sono disponibili da oggi le offerte di Natale di Amazon, che ci terranno compagnia fino al prossimo 23 Dicembre e permettono di risparmiare fino al 40% sui regali di Natale. Sono tante le promozioni disponibile, tra cui una sull'Oculus Quest.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, acquisito direttamente sulla homepage delle offerte di Natale di Amazon, acquistando un Oculus Quest idoneo sarà possibile ricevere un credito da 50 Euro Amazon.

Cliccando sulla locandina in questione si viene reindirizzati alla pagina di Oculus Quest 2, nella variante con 128 gigabyte di memoria:

Oculus Quest 2, visore VR all-in-one avanzata , 128 GB: 349,99 Euro

Nella scheda prodotto non sono disponibili informazioni aggiuntive su questa promozione, ma probabilmente bisognerà completare l'ordine ed il pagamento per ricevere il credito. Amazon dovrebbe accreditarlo in automatico sul proprio account al momento della spedizione.

La consegna di Oculus Quest 2 è garantita entro venerdì 3 Dicembre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 45 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Non è possibile effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon. Disponibile la garanzia aggiuntiva per due anni a 20,34 Euro e per tre anni al prezzo di 34,19 Euro.