Offerte di Natale Amazon, robot aspirapolvere Roomba al prezzo più basso di sempre

Parallelamente all’interessante sconto su Xiaomi 12, in occasione delle Offerte di Natale Amazon propone due robot aspirapolvere iRobot Roomba a ottimi prezzi: un modello opera anche come lava pavimenti e viene venduto al 37% in meno, mentre un altro robot viene proposto al prezzo più basso di sempre.

Vediamo assieme le offerte interessate, entrambe riguardanti robot aspirapolvere lanciati nel 2020 sul mercato internazionale:

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità con l'Assistente Vocale, 33 W, Grigio: 249,90 euro

iRobot Roomba 971, Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, Dirt Detect, Adatto per peli di Animali Domestici, Tecnologia Imprint, Sistema Pulizia 3 Fasi, programmabile con App, 70 Decibel, Argento: 299,99 euro

Con il taglio del 40% da 499 euro, il modello iRobot Roomba 971 viene venduto al prezzo più basso di sempre impostato dal colosso dell’e-commerce. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, in cinque mensilità secondo piano Amazon, o in più rate a tasso zero con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al momento del check-out, per entrambi i modelli. Inoltre, la consegna è assicurata a costo zero entro Natale, per presentarlo eventualmente come regalo sotto l’albero.

Amazon include poi una promozione interessante, con la quale è possibile ottenere 12 mesi di Amazon Prime attivando almeno una delle offerte Edison World Luce o Gas dal 01/04/22 al 31/12/22.

Sempre sul sito della società statunitense potrete poi trovare anche Samsung Galaxy Z Fold4 a un prezzo mai visto prima.