Offerte di Natale Amazon: gli sconti del 10 Dicembre

Continuano anche oggi le Offerte di Natale di Amazon, che hanno perso ufficialmente il via nella giornata di ieri e termineranno il 22 Dicembre. Vediamo quali sono gli sconti disponibili solo per la giornata di oggi da non lasciarsi sfuggire.

Offerte di Natale Amazon - 10 Dicembre

Logitech K480 Tastiera Bluetooth Multi-Dispositivo, Layout Italiano, Nero € 33,99

TP-Link TL-WPA8630P Kit AV1300 Wi-Fi AC 1350 Mbps, con Presa Passante, 3 Porte Gigabit, 2x2 MIMO, HomePlug AV2, Pulsante Wi-Fi Clone, CPU Qualcomm € 99,90

TP-Link TL-WR902AC Nano Router AC750 Wi-Fi Portatile, 2.4/5 GHz, 1 Porta LAN/WAN, 1 Porta USB 2.0, Supporta il Modem USB 3G/4G, Modalità Operative Router/3G 4G Router, Repeater, Client, AP e WISP € 26,99

TP-Link Wi-Fi 6 Router Archer AX6000, Wi-Fi 802.11ax fino a 5952 Mbps, Porta WAN da 2.5 Gbps, 8 porte LAN Gigabit, 2 USB 3.0, Funziona con Alexa € 224,90

Trust GXT 1255 Outlaw Zaino gaming da 15.6”, Jungle Camo € 46,99

Trust GXT 165 Celox Mouse Gaming RGB di Alta Precisione con 8 Pulsanti Programmabili e Peso Regolabile, Nero € 34,99

Trust GXT 444 Wayman Cuffie gaming pro sport elettronici per PS4, Xbox One, PC, Laptop e Nintendo Switch, Nero € 77,99

Trust GXT 698 Torro Set Altoparlanti Dolby Digital 5.1 Illuminato RGB per PC, PS4 e Xbox One, Potenza Totale di 180 Watt, Nero € 179,99

Trust GXT 705P Ryon Sedia Gaming Ergonomica, Progettata per Offrire Ore di Confortevoli Sessioni di Gioco, Rosa € 119,99

Trust GXT 705W Ryon Sedia Gaming Ergonomica, Progettata per Offrire Ore di Confortevoli Sessioni di Gioco, Bianco € 103,99

Come detto poco sopra, ed indicato esplicitamente nelle schede prodotto, le promozioni presenti in lista saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, martedì 10 Dicembre. La spedizione è effettuata direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi Prime garantiti.

Ricordiamo che per tutto il periodo natalizio Amazon ha esteso il periodo per effettuare i resi dei prodotti ricevuti o ordinati fino al 31 Dicembre 2019. Sarà possibile restituirli entro il 31 Gennaio 2020.