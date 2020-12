Offerte di Natale Amazon: sconti su Fire TV Stick, Echo e Kindle

Nel giorno in cui Amazon annuncia la nuova interfaccia per Fire TV, partono alcune offerte molto interessanti sui dispositivi proprietari, tra cui gli Echo, i Kindle ed appunto i dongle per la TV.

Offerte dispositivi Amazon

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020: 19,99 Euro

La lista è completata anche da varie telecamere della gamma Ring e Blink, che possono essere acquistate a prezzo ridotto, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina delle offerte.

Come sempre, consigliamo di verificare prima l'eventuale arrivo in tempo per Natale in vista di eventuali ordini.