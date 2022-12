Offerte di Natale Amazon, smartwatch Garmin in sconto anche a metà prezzo

Le promozioni sui dispositivi wearable su Amazon non si fermano agli Apple Watch in offerta anche al prezzo minimo storico. Sul portale di e-commerce ora gestito da Andy Jassy si trova anche una serie di smartwatch Garmin a prezzi vantaggiosi, persino al 50% in meno rispetto al listino. Vediamo i modelli interessati.

Smartwatch Garmin in offerta su Amazon

Garmin Approach S12 (black), Orologio Golf, GPS, 42.000 campi internazionali, Distanze colpi, green e ostacoli, Rilevamento statistiche personali: 139,90 euro

Garmin Venu Sq Music, Smartwatch GPS Sport con Lettore Musicale, Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, Nero (Nero/Ardesia): 169,90 euro

Garmin Instinct Solar Smartwatch GPS impermeabile, Funzione ricarica solare per un massimo di 54 giorni di batteria, Funzioni sportive&fitness, Misurazione polso e notifiche smartphone, Grafite: 199,90 euro

Garmin Instinct Solar, Surf Edition, Cloudbreak - Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Surf e Multisport: 249,90 euro

Ciascun smartwatch viene venduto e spedito da Amazon, la quale assicura la consegna prima di Natale a costo zero e anche in un giorno per certi modelli. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato a rate Tasso Zero con Cofidis, selezionando l’apposita opzione al momento del check-out, oppure in 5 mensilità secondo piano Amazon.

Notiamo, oltretutto, che i modelli Garmin Approach S12 e Garmin Instinct Solar sono venduti al prezzo più basso di sempre. Meglio allora cogliere questa occasione ed effettuare l’acquisto in caso di interesse, prima che le offerte scadano: la data di conclusione, per essere precisi, è fissata al 22 dicembre 2022, salvo esaurimento delle scorte disponibili per l’iniziativa promozionale.

Sempre su Amazon in questo periodo pre-feste potrete trovare anche un TV DVB-T2 a soli 100 euro.