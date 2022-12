Offerte di Natale Amazon, tre smartwatch Fitbit molto vicini al prezzo più basso di sempre

Dopo avere ripreso da Amazon un TV LG OLED a 700 euro in meno, torniamo sul sito fondato da Jeff Bezos per evidenziare alcuni ottimi sconti su smartwatch Fitbit, con prezzi molto vicini al minimo storico. Vediamo i modelli più interessanti in promozione e i dettagli delle offerte stesse.

Offerte Amazon su smartwatch Fitbit

Fitbit Inspire 2 - Tracker per Fitness e Benessere con Un Anno di Prova Gratuita del Servizio Fitbit Premium, Rilevazione Continua Battito Cardiaco, Durata Batteria fino a 10 giorni, Black: 54,90 euro

Fitbit Versa 3 - Smartwatch per benessere e forma fisica con 6 mesi di abbonamento Premium inclusi, GPS integrato, Livello di Recupero Giornaliero e durata della batteria oltre 6 giorni: 129 euro

Fitbit Sense - Smartwatch evoluto con strumenti per la salute del cuore: 189 euro

Facciamo notare anzitutto che tutti e tre i modelli sopra citati vengono venduti e spediti da Amazon, che garantisce la consegna entro Natale per gli smartwatch Fitbit Versa 3 e Sense; lo smart tracker Fitbit Inspire 2, invece, arriverà dopo il 25 dicembre. Per i due modelli più costosi è inoltre possibile effettuare il pagamento a rate secondo piano della società statunitense o con Cofidis, sempre a tasso zero.

Chiariamo, infine, che gli smartwatch vengono proposti a cifre molto vicine al prezzo più basso di sempre, dato che il distacco massimo è di 15 euro; per la smartband, anzi, la differenza dal minimo storico è di appena 1,34 euro. Date questi numeri molto bassi, consigliamo di effettuare l’acquisto in caso di interesse, che si tratti di un regalo per qualcuno o di un capriccio soddisfatto per voi stessi.

Dallo stesso sito abbiamo poi ripreso anche i Buoni Regalo Amazon a tema natalizio, disponibili per coloro che sono in ritardo con i doni sotto l’albero.