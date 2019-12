Offerte di Natale eBay: sconti su TV OLED LG, iPhone 11 ed AirPods

Continuano le offerte di Natale di eBay. Quest'oggi la popolare piattaforma di rivendita propone degli sconti molto interessanti su tanti prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui anche i nuovi iPhone 11 ed AirPods, oltre che dei TV Samsung.

Partendo proprio dal TV Samsung, il QE55Q85RATXZT da 55 pollici QLED 4K Ultra HD è disponibile ad 899,99 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1.083,49 Euro, con spedizione gratuita. Nel momento in cui stiamo scrivendo però la disponibilità è indicata come limitata.

In offerta anche il nuovo iPhone 11, che parte da 729,99 Euro, mentre Xiaomi Redmi Note 8 con 4 gigabyte di RAM e 128GB di storage è disponibile a 179,99 Euro, il 10% in meno rispetto ai 199,99 Euro. iPhone 11 Pro da 64 gigabyte invece passa al prezzo di 1.189,99 Euro, 100 Euro in meno dai 1.289 Euro imposti dal produttore di cupertino, per un risparmio del 7%.

Tra gli sconti è disponibile anche AirPods 2 con custodia di ricarica Lightning, a 153,99 Euro, mentre il modello con case di ricarica wireless è disponibile a 209 Euro.

Molto interessante anche la promozione sul TV LG OLED55C9PLA da 55 pollici con schermo OLED di LG con supporto 4K Ultra HD HDR, che passa a 1.249,99 Euro, il 5% in meno dai 1.327,37 Euro precedenti.