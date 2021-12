Offerte di Natale Huawei: le nuove promo su smartphone e tablet

Huawei lancia le offerte di Natale con tante idee regalo e prodotti in promozione che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di numerosi prodotti tra cui ovviamente smartphone della serie Nova ed i tablet MatePad. Ecco gli sconti e le promo più interessanti dello store di Huawei.

Sullo store online di Huawei trovate tante altre offerte tra cui bundle, idee regalo e l'offerta del giorno valida solamente per poche ore, ogni giorno un articolo diverso a prezzo scontato, una super promo da prendere al volo.

Sconti Tablet Huawei

Iniziamo con il tablet MatePad 11 Wi-Fi 6+64GB in offerta: fino al 31 dicembre il prezzo è pari a 359.90 euro invece di 399.90 euro con in regalo la M-Pencil inclusa nel prezzo e la possibilità di ottenere gli auricolari wireless FreeBuds 4i con 40 euro in più. Il MatePad Pro 12.6 Wi-Fi 8+256GB viene proposto al prezzo di 699.90 euro invece di 799.90 euro con in omaggio la M-Pencil e la MatePad Pro 12.6 Smart Keyboard, offerta valida fino al 21 dicembre.

Smartphone Huawei Nova in offerta

Fino al 21 dicembre Huawei Nova 9 costa 449.90 euro invece di 499.90 euro con in regalo Huawei Band 6. Huawei Nova 8i è in offerta a 299 euro fino al 21 dicembre con custodia in regalo invece di 349 euro con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino al pubblico.