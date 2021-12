Offerte di Natale Mediaworld: sconti imperdibili su 5 smart TV Sony di fascia alta

In occasione del lancio del nuovo volantino natalizio firmato Mediaworld, valido fino al 24 dicembre, diamo una rapida, prima occhiata ad alcuni dei dispositivi più interessanti in promozione. Tra questi, nel contesto di questa notizia tratteremo 5 smart TV Sony di fascia alta in offerta, con tagli fino a 700 Euro.

Il modello più “economico” è il televisore Sony Bravia XR55X90J, novità del 2021 con sistema operativo Google TV e prezzo pari a 1.099 Euro anziché 1.399 Euro. Si tratta di un TV con schermo LED Full Array Ultra HD 4K da 55 pollici, refresh rate di 100Hz, supporto lato video a HLG, HDR10 e Dolby Vision, lato audio a Dolby Atmos e feature importanti lato gaming come Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode.

Segue il modello Sony Bravia OLED KE55A8 scontato da 1.799 Euro a 1.199 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 59,95 Euro. Qui troviamo un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con frequenza di aggiornamento sempre di 100Hz, supporto anche in questo caso a HLG, HDR e Dolby Vision, Dolby Atmos come decoder per potenziare il comparto audio e sistema operativo Android TV Pie.

Alternativa al modello visto sopra è Sony Bravia OLED KE48A9 che scende da 1.649 Euro a 1.299 Euro. Questo TV è dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici, refresh rate di 100Hz, HDR10 / HLG / Dolby Vision, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo Android TV. Questo televisore come quelli precedenti e successivi è compatibile con DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Da Mediaworld propongono poi anche Sony Bravia XR65A80J a 1.899 Euro anziché 2.599 Euro, sempre pagabile in 20 mensilità secondo piano Findomestic. Il televisore si presenta con un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici, refresh rate di 100Hz, HLG, HDR10, Dolby Vision, certificato IMAX Enhanced, Dolby Atmos e sistema operativo Android 10, ovvero Google TV.

Conclude la lista il televisore Sony Bravia XR75X90J, altra novità 2021 con schermo LED Ultra HD 4K da 75 pollici, refresh rate di 100Hz, HDR10 / HLG / Dolby Vision, Dolby Atmos e Google TV. Il prezzo, in questo caso, passa da 2.299 Euro a 1.999 Euro.

La giornata odierna, invece, da Mediaworld è dedicata a offerte su prodotti Apple, da smartphone a smartwatch e laptop.