Offerte di Natale ultimo minuto Amazon: grande risparmio sulla sicurezza domestica

Ormai le offerte di Natale Amazon sono entrate in quello che la stessa piattaforma e-commerce definisce "ultimo minuto". Potrebbe insomma interessarvi approfondire quanto disponibile in quest'occasione, prima dell'effettivo inizio dello scambio dei regali di Natale.

A tal proposito, è stata lanciata un'iniziativa promozionale relativa alla sicurezza domestica. Nel banner che presenta quest'ultima, che compare direttamente nella home page di Amazon Italia, si legge che nell'ambito del tutto è possibile risparmiare il 45% sulla sicurezza domestica. In realtà, però, nella pagina legata alla selezione di dispositivi videocamere in offerta, associata al già citato banner, ci sono anche sconti oltre il 50%.

Ad esempio, Ring Video Doorbell Pro con alimentatore plug-in di Amazon è al centro di un possibile risparmio del 56%, in quanto in precedenza il prezzo ammontava a 179,99 euro, mentre adesso il costo del dispositivo è pari a 79,99 euro. C'è poi uno sconto del 50% su Blink Outdoor e supporto di ricarica con pannello solare, proposti ora a 64,99 euro (anziché 129,98 euro).

Potete per il resto dare un'occhiata direttamente al portale di Amazon per approfondire gli ulteriori sconti, sempre relativi alla sicurezza domestica. In ogni caso, dato che ormai il "momento clou", ovvero il Natale, è alle porte, potreste voler approfondire anche le altre "promozioni dell'ultimo minuto".