Offerte di Natale Unieuro, laptop Lenovo con RTX 3050 Ti a 300 euro in meno

Nel contesto delle Offerte di Natale lanciate da Unieuro e disponibili fino al 7 dicembre prossimo è possibile trovare tanti computer portatili in sconto. Il modello che interesserà maggiormente coloro che prediligono le soluzioni di fascia alta è un Lenovo IdeaPad Gaming con RTX 3050 Ti a 300 euro in meno.

Il laptop in questione si presenta con la già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, accompagnata sotto la scocca dal processore Intel Core i5-12450H, il cui clock massimo è pari a 4,4 GHz. Lato memoria troviamo invece 2 blocchi RAM da 3.200 MHz per un totale di 16 GB, assieme a un SSD M.2 da 512 GB. Il display è invece un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo pari a 120Hz.

Solitamente questo computer portatile di fascia alta viene proposto dalla catena di distribuzione italiana a 1.299 euro ma, in occasione delle promozioni natalizie, scende a 999 euro grazie a un taglio del 23%. Il pagamento può essere dunque completato in tre rate con PayPal o Klarna, senza interessi. La consegna a domicilio è gratuita, ed è possibile procedere anche con la prenotazione online e il ritiro in negozio.

