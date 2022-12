Offerte di Natale Unieuro, TV LG OLED serie G2 a 1.000 euro in meno

Le Offerte di Natale lanciate da Unieuro e valide fino al 7 dicembre 2022 includono tanti smartphone, televisori, laptop e prodotti per la domotica in offerta. A spiccare tra gli smart TV è però un modello in particolare: l'LG OLED evo Gallery Edition da 55" a 1.000 euro in meno.

Questo televisore del marchio sudcoreano è stato lanciato nel 2022 ed è già disponibile a un prezzo molto interessante grazie a un taglio del 40% sul listino. Prima di parlare dei dettagli di pagamento, tuttavia, vediamo le specifiche tecniche: si tratta di uno smart TV con display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale, con supporto lato video alle tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, refresh rate nativo di 100Hz con massimo a 120Hz grazie a VRR, AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC per il gaming. Il sistema operativo è webOS 22 con app preinstallate come DAZN, Netflix e YouTube, e non manca il decoder DVB-T2 già in dotazione.

Il TV LG OLED55G26LA viene quindi venduto a 1.499 euro, quando il prezzo di listino è pari a 2.499 euro. Il pagamento può essere completato in tre rate tramite Klarna o PayPal, senza interessi e con mensilità da 499,66 euro. La consegna a domicilio è gratuita, ma è anche possibile effettuare l’ordine online per poi procedere con il ritiro in negozio. Ricordiamo, difatti, che questo volantino è valido esclusivamente sul sito ufficiale Unieuro per altri 5 giorni da oggi.

Altro volantino attualmente attivo presso la stessa catena di negozi è invece lo Speciale XMas Apple valido fino al 7 dicembre.