Offerte di Natale Unieuro, TV Samsung OLED da 55' a 1.100 euro in meno

Se state cercando un televisore di ultima generazione a un prezzo speciale, oltre al TV Samsung Neo QLED a 600 euro in meno online si può trovare un Samsung OLED da 55” a 1.100 euro in meno. Si tratta di una promozione ora disponibile da Unieuro grazie alle Offerte di Natale attive fino al 7 dicembre prossimo.

Il modello interessato è il Samsung QE55S95B, venduto in questo caso nella colorazione Eclipse Silver. Questo televisore ha un pannello OLED dalla diagonale pari a 55 pollici e con risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Il refresh rate nativo è pari a 100Hz e lato video figura il supporto a Motion Xcelerator Turbo+ per portarlo a 120Hz durante l’attività di gioco, oltre a HLG e HDR10+ Adaptive. Lato audio troviamo dunque la codifica Dolby Atmos e, per il gaming, non manca AMD FreeSync Premium Pro. Il sistema operativo è Tizen e il decoder DVB-T2 è già integrato.

La catena di distribuzione italiana solitamente propone questo smart TV a 2.499 euro, ma in queste giornate di fine novembre e inizio dicembre resterà in vendita al 44% in meno, ovvero a 1.399 euro. Il pagamento può essere effettuato in tre rate senza interessi scegliendo un piano tra quelli proposti da Klarna e PayPal. La consegna a domicilio è gratuita e, in aggiunta a questo vantaggio, si ricevono 100 euro di rimborso tramite Samsung Members fino al 4 dicembre incluso: per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata da Unieuro.

Nel mentre, da Trony potete trovare un altro TV Samsung 4K a 500 euro in meno.