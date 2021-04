Offerte solo online Unieuro: 12% di sconto su Xiaomi Mi TV Stick con Android TV

Continuano anche in giornata odierna le promozioni "Solo Online" di Unieuro, che si aggiungono a quelle sugli smartphone di cui abbiamo parlato ieri. Quest'oggi però segnaliamo un'offerta molto interessante su un accessorio a marchio Xiaomi.

Si tratta dello Xiaomi Mi TV Stick, il dongle basato su Android TV della società cinese, che è disponibile a 34,99 Euro, il 12% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino.

Xiaomi Mi TV Stick, proprio come avviene con Amazon Fire TV Stick, include anche un telecomando che permette di accedere rapidamente a Netflix ed Amazon Prime Video attraverso i pulsanti dedicati, e supporta massimo il Full HD come risoluzione dei contenuti (risoluzione di 1920x1080 pixel). A livello di memoria interna, invece, sono presenti 8 gigabyte che possono essere utilizzati per l'installazione delle molte applicazioni compatibili. L'installazione è molto semplice e come si può vedere direttamente dalle immagini presenti nella scheda prodotto basta semplicemente inserire l'Mi TV Stick nell'ingresso HDMI ed il gioco è fatto.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero. E' anche possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal per una maggiore sicurezza personale. Nell'ambito del programma di fedeltà di Unieuro, Mi TV Stick garantisce 17 punti.