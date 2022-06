Offerte Solo Online Unieuro, sconti su stampanti HP a inchiostro e laser

Come ogni settimana Unieuro ha rinnovato le promozioni Solo Online attivandone di nuove fino al 3 luglio prossimo. Tra le tante, nelle righe seguenti tratteremo in particolar modo alcune stampanti multifunzione HP in offerta a prezzi che partono da 60 Euro, sia con stampa a getto d’inchiostro che laser.

La più economica delle quattro che evidenzieremo in questa pagina è la stampante HP DeskJet 2720e, modello compatto da 59,99 Euro anziché 64,99 Euro con stampa a inchiostro e velocità pari a 7,5 ppm. Supporta al massimo il formato A4, la stampa fronte/retro deve essere effettuata manualmente e funziona anche come scanner. Insomma, è un modello entry-level piuttosto accessibile. Peraltro, registrandovi a HP+ potrete ottenere sei mesi di servizio Instant Ink.

In alternativa, potete trovare il modello HP DeskJet Plus 4130e a 79,99 Euro anch’esso con sei mesi di Instant Ink compresi. Anche in questo caso la stampa è a inchiostro ma a una velocità maggiore; inoltre, funziona come scanner e fax quando necessario. La terza e ultima stampante a inchiostro che vedremo è l’HP ENVY 6032e venduta a 99,99 Euro al posto di 119,99 Euro: arriva a 10 ppm nella stampa, funziona come scanner, è adatta per piccoli uffici e, in caso di acquisto, consente di accedere a 6 mesi di Instant Ink con HP+.

Chiudiamo il quartetto con la stampante laser multifunzione HP LaserJet M140w capace di arrivare a 20 ppm e pronta a operare sempre come scanner quando necessario. Il prezzo? 199,99 Euro anziché 259,90 Euro, con pagamento effettuabile in 3 rate da 66,66 Euro senza interessi tramite PayPal.

Sempre da Unieuro potrete trovare anche grandi offerte su TV OLED grazie al taglio dell’IVA.