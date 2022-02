Offerte solo online Unieuro: sconto su Samsung Galaxy e smartphone OnePlus

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Unieuro ha prorogato le offerte solo online, continuando a proporre un'ampia gamma di promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica. Tra le offerte ne abbiamo selezionate due particolarmente interessanti, su due smartphone.

La prima riguarda OnePlus Nord N100, che nella variante con 64 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 149,99 Euro, con un risparmio del 24% rispetto ai 199 Euro di listino. Unieuro propone anche la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, con possibilità di aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali della durata di 12 mesi a 39,99 Euro.

In promozione segnaliamo anche il Samsung Galaxy A32 5G da 128 gigabyte, che in occasione delle offerte solo online di Unieuro viene proposto a 219 Euro, il 15% in meno rispetto ai 259,90 Euro di listino. Anche in questo caso la consegna a domicilio è gratuita, così come il ritiro in negozio è a costo zero. Lo Smile Service con garanzia e copertura da danni accidentali della durata di 12 mesi invece ha un costo di 49,99 Euro. Lo smartphone è brandizzato Vodafone, un aspetto da non sottovalutare in quanto influisce anche sulla distribuzione degli aggiornamenti di sistema.