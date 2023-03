Offerte solo online Unieuro: super sconto su Mac Mini M2, pochi giorni per approfittarne

Con le nuove offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante sul Mac Mini con processore M2, che cala del 17% rispetto ai 729 Euro di listino.

Il PC di Apple, nella variante con M2, CPU 8-core, GPU 10-core ed SSD da 256GB può essere acquistato a 599 Euro, in calo del 17% dai 729 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 199,66 Euro al mese ad interessi zero e spese extra zero con Klarna o PayPal.

La consegna a domicilio è gratuita così come il ritiro in negozio, ma la promozione sarà disponibile fino al 16 Marzo 2023: avete quindi ancora pochissimi giorni per poter godere di questo sconto molto interessante.

Unieuro propone anche delle vendite abbinate interessanti: il bundle con AirTag ad esempio può essere acquistato a 627,99 Euro, mentre quello con le Beats Solo 3 a 798,95 Euro. Interessante anche il pacchetto con la Apple TV HD, a 748 Euro rispetto agli 888 Euro di listino richiesti.

La configurazione in questione del Mac Mini è caratterizzata dall'M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, oltre che da ingressi USB-A, Thunderbolt 4, WiFi 6E, jack per le cuffie, HDMI ed Ethernet.