Offerte solo online Unieuro: triplo sconto su tre modelli di AirPods

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, sono ufficialmente partite le nuove offerte solo online di Unieuro che fino al 30 Aprile 2023 propongono tante promozioni su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica. Tra i protagonisti troviamo anche tre modelli di AirPods.

Le AirPods di terza generazione, lanciate nel 2022 da Apple con case di ricarica Lightning, possono essere acquistate a 164,99 euro, con un risparmio del 21% rispetto ai 209 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 54,99 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero sia con Klarna che con PayPal, da scegliere direttamente al momento del pagamento.

In sconto anche le AirPods di seconda generazione del 2019, che calano dai 159 Euro precedenti a 129,99 Euro: anche in questo caso è possibile optare per il pagamento in rete rate da 43,33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Infine, segnaliamo anche la promozione sulle AirPods Pro di seconda generazione che passano a 249,90 Euro, il 16% in meno rispetto ai 299 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 83,30 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero sempre tramite Klarna e PayPal.

Ovviamente viene anche data la possibilità di effettuare il ritiro in negozio oltre che scegliere la consegna a domicilio.